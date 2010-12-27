В метро Петербурга появятся прозрачные урны

После появления чеков резко ухудшилась проблема с мусором.

В Петербургском метрополитене появятся прозрачные урны. Об этом на своей странице Facebook рассказал депутат законодательного собрания Борис Вешневский.

Чиновник рассказал, что получил ответ от начальника петербургской подземки Владимира Гарюгина, который признал, что с появлением чеков в вестибюлях стало больше мусора. Устанавливать в метро урны запрещено по правилам технологической безопасности, однако ненужную макулатуру петербуржцы смогут выбрасывать в прозрачные емкости.

Ранее мы сообщали, что ГУП планирует потратить 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности.

Фото: ГУП "Петербургский метрополитен".