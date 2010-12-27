ГУП планирует потратить 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности

Ведомство хочет закупить современные технические средства, позволяющие распознавать опасность.

ГУП "Петербургский метрополитен" планирует решить проблему часто закрываемых станций из-за бесхозных предметов. Как сообщает "Росбалт", об этом на слушаниях по бюджету в ЗакСе заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В 2019 году ведомство планирует получить из бюджета дополнительные 536 млн рублей, которые собирается потратить на обеспечение транспортной безопасности. В эту сумму входит найм кинологов и закупка современных технических средств, позволяющих распознавать опасность.

Ранее мы сообщали, что этой осенью в метрополитене Петербурга увеличиться число вагонов.