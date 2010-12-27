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ГУП планирует потратить 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности
Сегодня, 17:57
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Rybka123
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ГУП планирует потратить 536 миллионов рублей на обеспечение безопасности

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Ведомство хочет закупить современные технические средства, позволяющие распознавать опасность.  

ГУП "Петербургский метрополитен" планирует решить проблему часто закрываемых станций из-за бесхозных предметов. Как сообщает "Росбалт", об этом на слушаниях по бюджету в ЗакСе заявил глава комитета по транспорту Александр Головин.

В 2019 году ведомство планирует получить из бюджета дополнительные 536 млн рублей, которые собирается потратить на обеспечение транспортной безопасности. В эту сумму входит найм кинологов и закупка современных технических средств, позволяющих распознавать опасность.  

Ранее мы сообщали, что этой осенью в метрополитене Петербурга увеличиться число вагонов.

Теги: безопасность пассажиров метро , гуп метрополитен
Категории: Лента новостей Новости СПб

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