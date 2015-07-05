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В поездах петербургского метро станет больше вагонов
Сегодня, 16:24
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Rybka123
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В поездах петербургского метро станет больше вагонов

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Место увеличится после ввода в эксплуатацию электродепо "Южное".

Поезда петербургского метро вскоре станут больше. Как информирует, пресс-служба ведомства, после ввода в эксплуатацию электродепо "Южное", этой осенью, на двух ветка подземки увеличится число вагонов.

Речь идет об четвертой линии, отмеченной оранжевым цветом, и пятой – фиолетовой. На первой ветке количество вагонов возрастет до семи, на второй – до восьми.

На данный момент все поезда петербургского метро, кроме красной линии, состоят из шести вагонов.

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Теги: гуп метрополитен , электродепо южное
Категории: Лента новостей Новости СПб

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