В поездах петербургского метро станет больше вагонов

Место увеличится после ввода в эксплуатацию электродепо "Южное".

Поезда петербургского метро вскоре станут больше. Как информирует, пресс-служба ведомства, после ввода в эксплуатацию электродепо "Южное", этой осенью, на двух ветка подземки увеличится число вагонов.

Речь идет об четвертой линии, отмеченной оранжевым цветом, и пятой – фиолетовой. На первой ветке количество вагонов возрастет до семи, на второй – до восьми.

На данный момент все поезда петербургского метро, кроме красной линии, состоят из шести вагонов.

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