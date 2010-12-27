Смольный сэкономил 1 млрд рублей на новой станции и электродепо

Грамотные действия комитета по тарифам позволило сэкономить городу 1 млрд рублей.

Комитета по тарифам Санкт-Петербурга добился значительной экономии бюджетных средств города при присоединении Фрунзенского радиуса метрополитена к электрическим сетям ПАО "Ленэнерго". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Вице-губернатор Игорь Албин отметил, что грамотные действия ведомства и корректировка технических и инженерных решений позволило сэкономить городу 1 млрд рублей при введение в эксплуатацию новый станций метро от "Международной" до "Южной" и электродепо "Южного".

Ранее мы сообщали, что новое депо начнут использовать по назначению уже этой осенью. Одновременно с этим на двух ветка подземки увеличится число вагонов.

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