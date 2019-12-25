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В Петербурге скоро будет дефицит складов
Сегодня, 22:38
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kraratau27

В Петербурге скоро будет дефицит складов

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Сейчас осталось всего 2% свободных площадей под хранение.

За прошлый год в Северной столице спрос арендаторов на складские помещения вырос на 70%. Сейчас осталось 2% свободных площадей под хранение. Об этом сообщил "Деловой Петербург" 27 марта.

Рост спроса на недвижимость под склады связан с приходом в город крупных арендаторов - клиентов федерального масштаба. 

За прошлый год в России уровень объема складских площадей достиг 30 млн квадратных метров. Известно, что 14% из них находятся в Петербурге. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что десятки владельцев квартир в Мурино могут остаться на улице из-за долгов застройщика. 

Фото: pixabay

 

Теги: арендаторы, недвижимость, петербург, склады
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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