В Петербурге скоро будет дефицит складов

Сейчас осталось всего 2% свободных площадей под хранение.

За прошлый год в Северной столице спрос арендаторов на складские помещения вырос на 70%. Сейчас осталось 2% свободных площадей под хранение. Об этом сообщил "Деловой Петербург" 27 марта.

Рост спроса на недвижимость под склады связан с приходом в город крупных арендаторов - клиентов федерального масштаба.

За прошлый год в России уровень объема складских площадей достиг 30 млн квадратных метров. Известно, что 14% из них находятся в Петербурге.

Ранее на Piter.tv сообщили, что десятки владельцев квартир в Мурино могут остаться на улице из-за долгов застройщика.

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