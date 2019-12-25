В Петербурге скончался пробывший 17 лет в коме мужчина

Он впал в кому после ДТП в 2003 году.

Сотрудники городского Следкома начали доследственную проверку по факту смерти 31-летнего мужчины, который большую часть жизни пролежал в коме. Об этом сообщили "Невские Новости".

Еще юному молодому человеку поставили диагноз опухоль мозга, в середине 90-х его прооперировали. Из-за операции у юноши стало падать зрение, он ходил в специализированную школу, где обучался по системе Брайля.

В 2003 году он вместе с семьей попал в автокатастрофу, автомобиль на большой скорости столкнулся с лосем. На тот момент мальчику было 14 лет. Его спасли, но он впал в кому и в сознание больше не приходил. В коме он пробыл 17 полных лет.

Ранее в Ленинградской области 14-летняя девочка впала в кому после отравления спиртным.

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