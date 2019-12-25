В Петербурге скончался президент Федерации прыжков на батуте Сергей Марьясин

Марьясину было 62 года.

В минувший четверг, 20 августа, ушел из жизни президент Федерации прыжков на батуте Петербурга Сергей Марьясин. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту, заслуженному работнику физкультуры РФ было 62 года.

Марьясин всю жизнь был связан со спортом, много лет мужчина посвятил Спортивной школе олимпийского резерва №1 Адмиралтейского района, которую возглавлял несколько десятилетий.

Всем нам будет не хватать этого энергичного человека и яркой личности… Светлая память о Сергее Марьясине навсегда сохранится в наших сердцах. комитет по физкультуре и спорту

Прощание с Марьясиным состоится 23 августа в полдень на улице Циолковского,3. Похоронят заслуженного работника физкультуры в поселке Пески Ленобласти.

Ранее мы писали, что в Москве открыт памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту / "ВКонтакте"