Памятник установлен на Новодевичьем кладбище 18 августа.

В Москве открыт памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю. Об этом сообщили журналисты ТАСС. Они отметили, что памятная скульптура создана Вячеславом Пилипером. Объект установлен на Новодевичьем кладбище, на котором похоронен спортсмен.

В торжественной церемонии принял участие глава ЦСКА Артем Громов, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян.

Напомним, что Валерий Брумель является олимпийским чемпионом 1964 года, серебряным призером Олимпийских игр 1960 года, чемпионом Европы в 1962 году, а также многократным чемпионом СССР. Он поставил шесть мировых рекордов и трижды признавался лучшим спортсменом мира. Легкоатлет скончался в 2003 году после продолжительной болезни. Ему было 60 лет.

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Видео: YouTube / TeleconStudio