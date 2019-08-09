Памятник появился на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что в Петербурге установили памятник Виктору Цою. Об этом сообщает Фонд "Памяти Виктора Цоя".

Памятник появился на пересечении улицы Танкиста Хрустицкого и Проспекта Ветеранов.

Мы шли к этой цели долгих 12 лет. Сегодня исполнилась последняя воля Валентины Васильевны Цой, мамы Виктора. Фонд "Памяти Виктора Цоя".

Отмечается, что официальной даты открытия пока нет. Однако на месте памятник музыканту стоит в полной сборке. В фонде уточнили, что они "решили не прятать его в короб до открытия".

Ранее мы сообщали о том, что жители Петроградской стороны попросили КГИОП не сносить дом Басевича.

Фото:Фонд "Памяти Виктора Цоя"/вк