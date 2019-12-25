Активисты утверждают, что проект грубо противоречит требованиям зон охраны объектов культурного наследия.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что жители Петроградской стороны попросили КГИОП не сносить дом Басевича. Об этом сообщает пресс-служба городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Петербуржцы заявили, что снос дома Басевича нарушает требования зон охраны объектов культурного наследия. Соответственно проект необходимо рассмотреть во время обсуждений, которые намеченны на сентябрь.

Напомним, что в шести корпусах дома 10 участков стен в аварийном состоянии, восемь из них на верхнем этаже стали таковыми из-за многолетнего отсутствия кровли. Площадь необходимой замены или переборки конструкций стен дома Басевича составила около 3%.

Ранее мы сообщали о том, что КГИОП рекомендовал снести почти весь дом Басевича.

Фото:Piter.TV