В Петербурге скончался мужчина, которого нашли рядом с высоковольтным кабелем

В Приморском районе Петербурга возле платформы "Новая деревня" обнаружили мужчину без сознания, сообщила "Фонтанка". У него обнаружили ссадины на руках и синяк под глазом.
Заметившая молодого человека бухгалтер одной из строительных компаний тут же сообщила в полицию. До приезда правоохранительных органов к месту происшествия прибыли врачи. 30-летнего иностранца-азиата забрали в "Скорую", но до больницы он так и не доехал. Мужчина скончался в машине.
Отмечается, что на месте, где был найдет погибший, из земли торчал высоковольтный оборванный кабель.
Подробности инцидента уточняются.
Ранее на Piter.TV: под Петербургом "Сапсан" насмерть сбил пенсионера.
Фото: Pixabay
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