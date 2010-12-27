В Петербурге скончался мужчина, которого нашли рядом с высоковольтным кабелем

Он умер по дороге в больницу.

В Приморском районе Петербурга возле платформы "Новая деревня" обнаружили мужчину без сознания, сообщила "Фонтанка". У него обнаружили ссадины на руках и синяк под глазом.

Заметившая молодого человека бухгалтер одной из строительных компаний тут же сообщила в полицию. До приезда правоохранительных органов к месту происшествия прибыли врачи. 30-летнего иностранца-азиата забрали в "Скорую", но до больницы он так и не доехал. Мужчина скончался в машине.

Отмечается, что на месте, где был найдет погибший, из земли торчал высоковольтный оборванный кабель.

Подробности инцидента уточняются.

Ранее на Piter.TV: под Петербургом "Сапсан" насмерть сбил пенсионера.

Фото: Pixabay