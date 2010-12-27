Под Петербургом "Сапсан" насмерть сбил пенсионера

Пешеход пытался перебежать пути.

Вчера, 30 ноября, в Ленинградской области высокоскоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил мужчину, сообщил портал 47news.

Трагедия произошла около часа дня на 96 километре перегона "Торфяное - Любань" на территории Трубниковоборского поселения. "Сапсан" № 760 направлялся из Москвы в Петербург, когда на путях неожиданно возник мужчина.

По предварительным данным, пешеход пытался перейти железную дорогу вне зоны действия оборудованного перехода и не успел среагировать на приближающийся поезд.

В результате "Сапсан" задел пешехода, и мужчина 75-и лет скончался на месте.

По факту аварии транспортная полиция проводит проверку, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Фото: Pixabay