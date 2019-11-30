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Видео: в Ленобласти заискрилась ограда у железной дороги

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Впечатляющими кадрами поделился наш корреспондент.

Утром в субботу, 30 ноября, местные жители могли наблюдать необычные последствия ЧП в районе деревни Борницы в Гатчинском районе Ленобласти. Оно произошло у железной дороги, неподалеку от автотрассы и рядом с братской могилой воинов, павших во времена Великой Отечественной войны. Ограждение загорелось. Корреспонднт предположил, что на него упал высоковольтный провод, что вызвало сильные искры.

Ранее мы сообщали о том, что более тысячи иностранцев не смогли попасть в Петербург и Ленобласть по электронным визам.

Видео: Piter.TV

Теги: гатчина, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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