Более тысячи иностранцев не смогли попасть в Петербург по электронным визам

Их не пустили на границе из-за нарушений при оформлении документов.

Не все желающие смогли попасть в Петербург и Ленобласть по электронным визам. На государственной границе с Россией остановили 1,4 тыс.граждан других государств.

По данным пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по городу и области, это составляет около 4% от количества людей, которые пересекают подведомственный службе участок, передало "78.ru".

Чаще всего иностранцев не пускают из-за несоответствия данным паспорта данным, которые были внесены в электронную форму на сайте МИД РФ.

По итогам октября иностранцам выдали 28,5 тысячи электронных виз в Петербург.

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