В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Райкконен

Причина смерти не называется.

В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта "ЭПП" Андрей Райкконен. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на соцсети знакомых музыканта.

С 29 декабря Райкконен не выходил на связь. Ранее он успел сообщить подруге о плохом самочувствии, после чего пропал. По предварительной информации, рэп-исполнитель скончался в своей квартире. Причина смерти не называется.

Андрей Райкконен родился в Мурманске, где начинал свою музыкальную карьеру. Он стал известным рэп-исполнителем после переезда в Петербург.

Ранее в Петербурге задержали злоумышленника, который обнес ломбард.

Фото: Piter.tv