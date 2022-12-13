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В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Райкконен
Сегодня, 10:24
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В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта Андрей Райкконен

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Причина смерти не называется.

В Петербурге скончался лидер андеграундного рэп-проекта "ЭПП" Андрей Райкконен. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на соцсети знакомых музыканта.

С 29 декабря Райкконен не выходил на связь. Ранее он успел сообщить подруге о плохом самочувствии, после чего пропал. По предварительной информации, рэп-исполнитель скончался в своей квартире. Причина смерти не называется.

Андрей Райкконен родился в Мурманске, где начинал свою музыкальную карьеру. Он стал известным рэп-исполнителем после переезда в Петербург.

Ранее в Петербурге задержали злоумышленника, который обнес ломбард.

Фото: Piter.tv

Теги: андрей райкконен, рэпер, санкт-петербург, смерть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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