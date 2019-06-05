В Петербурге задержали злоумышленника, который обнес ломбард

У него отняли игрушку в виде гранаты.

Правоохранители задержали злоумышленника, который пытался ограбить ломбард на проспекте Науки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина зашел в здание и требовал деньги и украшения у сотрудников, угрожая предметом, похожим на гранату. Однако работники ломбарда отказали грабителю. Злоумышленник ушел с пустыми руками.

Стражи порядка задержали подозреваемого и отобрали у него игрушку в виде боеприпаса.

В отношении ранее неоднократно судимого налетчика, возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти