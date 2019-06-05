Около станции метро "Международная" нашли тело бабушки

Труп пенсионерки обнаружили возле станции метро "Международная". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте" утром 31 декабря.
К метро подъехала машина ППС. По словам горожан, умерла пожилая женщина. Причина смерти не названа.
Петербуржцы в соцсетях выразили соболезнования семье бабушки.
Царство небесное. Ужас!
Дарья Кузьмина, пользователь
Люди берегите себя, поверьте, для многих вы дороже всяких подарков!
Роман Нургалеев, пользователь
Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
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