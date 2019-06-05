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Около станции метро "Международная" нашли тело бабушки
Сегодня, 13:04
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Около станции метро "Международная" нашли тело бабушки

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Причина смерти неизвестна.

Труп пенсионерки обнаружили  возле станции метро "Международная". Об этом сообщили очевидцы в  группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте" утром 31 декабря.

К метро подъехала машина ППС. По словам горожан, умерла пожилая женщина. Причина смерти не названа. 

Петербуржцы в соцсетях выразили соболезнования семье бабушки. 

Царство небесное. Ужас!

Дарья Кузьмина, пользователь

Люди берегите себя, поверьте, для многих вы дороже всяких подарков! 

Роман Нургалеев, пользователь

Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: метро международная, полиция, скорая помощь, тело пенсионерки, умерла бабушка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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