Около станции метро "Международная" нашли тело бабушки

Причина смерти неизвестна.

Труп пенсионерки обнаружили возле станции метро "Международная". Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте" утром 31 декабря.

К метро подъехала машина ППС. По словам горожан, умерла пожилая женщина. Причина смерти не названа.

Петербуржцы в соцсетях выразили соболезнования семье бабушки.

Царство небесное. Ужас! Дарья Кузьмина, пользователь

Люди берегите себя, поверьте, для многих вы дороже всяких подарков! Роман Нургалеев, пользователь

Ранее на Piter.tv: в Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб