В Шушарах сотрудники автомойки получили смертельное отравление во время работы

В Шушарах работники автомойки отравились парами нефтепродуктов во время чистки бензовоза. Двое мужчин скончались прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в "Невских Новостях".
Инцидент произошел 30 декабря на улице Ленина, 1. Известно, что около 21:30 работник "Лентранса" привез к ним на помывку автомобиль Volvo FH-TRUCK 4X2. Во время работы один из работников упал в цистерну, второму мужчине тоже стало плохо.
Оба мужчины скончались. Погибли 52-летний гражданин Белоруссии и 23-летний уроженец Таджикистана. Тела направили в морг.
После установления причины смерти могут завести уголовное дело.
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Фото: Pxhere
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