В Петербурге в возрасте 80-ти лет скончался дирижер Валерий Успенский

Валерий Успенский почти 40 лет возглавлял кафедру хорового дирижирования в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-­Корсакова.

Утром 17 сентября в возрасте 80 лет скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств России дирижёр Валерий Успенский. Он почти 40 лет возглавлял кафедру хорового дирижирования в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-­Корсакова. Об этом сообщили в группе " КОНЦЕРТНЫЙ ХОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА".

Валерий Успенский окончил Ленинградскую консерваторию. С 1960 года он успел поработать главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения, художественным руководителем и главным дирижёром Академического хора Хабаровска.

Последние годы он проводил мастер-классы с хорами из разных стран. В том числе он провел мастер-класс с хором Таусонского Университета (США) и хором Высшей школы музыки Энсхеде (Голландия).

Накануне скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев.

Видео: YouTube/ St. Petersburg Rimsky-Korsakov State Conservatory