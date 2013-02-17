  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Консерватория имени Римского-Корсакова получила заключение о соответствии
Сегодня, 13:33
113
redrikshugrv Добавить в Яндекс.Новости

Консерватория имени Римского-Корсакова получила заключение о соответствии

0 0

Это значит, что вскоре здание введут в эксплуатацию.

Здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова получило заключение о соответствии. Культурный объект находится в шаге от открытия после длительных работ по реставрации, – сообщает "Фонтанка".

В конце ноября в консерватории были завершен основной массив строительных работ. Реставрация отдельных объектов здания находилась в высокой степени готовности. Сегодня учебное заведение получило ЗОС, а значит и все оставшиеся работы по восстановлению завершены.

Ранее мы писали, что каток на острове Новая Голландия облюбовали мистические чудовища.

Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)

Теги: консерватория римского-корсакова, реставрация консерватории
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии