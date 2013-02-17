Консерватория имени Римского-Корсакова получила заключение о соответствии

Это значит, что вскоре здание введут в эксплуатацию.

Здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова получило заключение о соответствии. Культурный объект находится в шаге от открытия после длительных работ по реставрации, – сообщает "Фонтанка".

В конце ноября в консерватории были завершен основной массив строительных работ. Реставрация отдельных объектов здания находилась в высокой степени готовности. Сегодня учебное заведение получило ЗОС, а значит и все оставшиеся работы по восстановлению завершены.

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Википедия (Alex "Florstein" Fedorov)