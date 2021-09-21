Завершены строительные работы в Консерватории Римского-Корсакова

Реставрация отдельных объектов находится в высокой степени готовности.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко вместе с главой Министерства строительства РФ Иреком Файзуллиным осмотрел ход выполнения строительных и реставрационных работ в Государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова на Театральной площади, – следует из сообщения в личном Telegram-канале Николая Викторовича.

По словам заместителя главы Петербурга, в настоящий момент в здании завершены все строительные работы. На объекте был укреплен фундамент и стены, подключено отопление на чердаке и кровле. Работы по реставрации находятся в высокой степени готовности. В них принимают участие более 2 тыс специалистов.

Завершена реставрация парадной лестницы из итальянского мрамора в 46 ступеней, органа в Малом зале Глазунова, восстановлен лепной декор и сохранены деревянные акустические элементы конца XIX века. В прошлом году были закончены фасады в историческом светло-бежевом цвете, который был здесь с первого дня открытия консерватории в 1896 году. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Ранее стало известно, что в Северной столицы обсудили особенности капитального ремонта зданий.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович