В самом Петербурге продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, охватывающей более 23 тысяч зданий.

Развитие и сохранение исторического наследия Санкт-Петербурга – одно из ключевых направлений деятельности властей города, как заявил губернатор Александр Беглов на встрече с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, пишет spb.aif.ru.

Эта встреча произошла в рамках Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилого фонда, который проходит в Северной столице и собирает специалистов по капитальному ремонту многоквартирных домов. Александр Беглов выразил благодарность министру за признание заслуг петербургских строителей. Он напомнил, что за два года в Мариуполе выполнено 69 проектов восстановления различных объектов, включая социальные, образовательные и культурные учреждения.

В самом Петербурге продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, охватывающей более 23 тысяч зданий. В 2024 году на эти цели выделялось около 8 миллиардов рублей, что позволило выполнить рекордный объем работ, многие из которых либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии.

Главная особенность капитального ремонта в Петербурге заключается в особенном подходе к объектам культурного наследия, требующим не просто ремонта, но и реставрации. Таким образом, наша программа направлена на сохранение уникального облика города и повышение качества жизни петербуржцев. Губернатор подчеркнул важность ремонта зданий на Невском проспекте, являющимся главной магистралью города. На реализацию проекта в этом году Фонд капитального ремонта получил дополнительные 2,5 миллиарда рублей. В рамках программы в ближайшие годы планируется отремонтировать 40 фасадов и 30 крыш.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург выделил порядка 14 млрд рублей на реставрацию исторических зданий в 2025 году.

Фото: Правительство Петербурга