Петербург выделил порядка 14 млрд рублей на реставрацию исторических зданий в 2025 году в спб

Эти средства направлены преимущественно на реставрацию фасадов зданий, а также на завершение программы восстановления фасадов Невского проспекта.

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в эфире телеканала "Санкт-Петербург" обсудил размер финансирования сохранения объектов культурного наследия в городском бюджете.

Чиновник уточнил, что около 14 миллиардов рублей выделены исключительно на цели Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Эти средства направлены преимущественно на реставрацию фасадов зданий, а также на завершение программы восстановления фасадов Невского проспекта.

В 2024 году было отреставрировано 40 фасадов, а еще около 30 запланировано к ремонту в следующем году. Программа реставрации охватывает другие важные улицы города, такие как Московский проспект и набережные фасада, выходящие на реку Нева.

Корабельников также упомянул, что помимо Комитета по культурному наследию, в управлении городом есть другие структуры, которым принадлежат исторические здания и памятники. Например, Комитеты по культуре занимаются реконструкциями театров, музеев и других объектов культурного наследия. Город финансирует эти работы как собственник, но также привлекают частных собственников, которые вносят свои средства в реставрацию.

Ранее мы сообщили о том, что доходный дом Юлии Адельсон на Гороховой улице стал памятником.

Фото: Максим Харитонов