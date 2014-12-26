Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова выдали разрешение на ввод в эксплуатацию

Возрождённая консерватория станет местом притяжения талантливых музыкантов и почитателей классической музыки из различных уголков планеты.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин поделился информацией в своём Telegram-канале о завершении реконструкции Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и получении разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Вскоре в стенах обновленной музыкальной академии снова оживёт музыкальная жизнь, радуя поклонников искусства и культуры.

Хуснуллин подробно описал непростую историю реставрации: реконструкция объекта началась ещё в 2015 году, однако впоследствии она осложнилась действиями недобросовестных подрядчиков, приведших историческое здание практически в аварийное состояние. Лишь личное распоряжение Президента РФ помогло спасти уникальное сооружение, передав проект под контроль государственной структуры "Единый заказчик".

Благодаря эффективной координации и ответственному подходу специалистов-строителей и реставраторов, работы были успешно завершены за рекордно короткие три года, значительно раньше первоначального графика. При этом бережно сохранены исторические элементы интерьера и экстерьера, воссоздана атмосфера культурного наследия, дополненная современным оборудованием.

Возрождённая консерватория станет местом притяжения талантливых музыкантов и почитателей классической музыки из различных уголков планеты.

Ранее мы сообщили о том, что обследованы строительные конструкции церкви Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади.

Фото: Telegram / Марат Хуснуллин