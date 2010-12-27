Скончался народный артист РСФСР Юрий Колычев

За свою карьеру Юрий Осипович сыграл в театре более 50 ролей.

В понедельник, 16 сентября, стало известно о смерти народного артиста РСФСР Юрия Колычева. Об этом сообщили на официальном сайте театра "Ленком", где он играл последние 60 лет.

Юрий Осипович ушел из жизни в возрасте 90 лет. О месте и времени прощания с артистом будет известно позже.

Колычев родился 15 декабря 1928 года в Московской области. В 1950 году окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина и был принят в Малый театр. С 1957 года артист работал в труппе Московского театра имени Ленинского комсомола.

За свою карьеру Юрий Осипович сыграл в театре более 50 ролей. В 1977 был удостоен звания Заслуженный артист РСФСР, а через 12 лет получил звание Народный артист РСФСР. Также удостоен Ордена Почета и Ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Фото: lenkom.ru