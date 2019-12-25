Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 18 человек

В целом по России зафиксировали 119 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 119 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировали в Петербурге (18), Москве (12), Свердловской и Иркутской областях (по 8) и Новосибирской области (7).

Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 877 135 россиян в 85 регионах страны. За весь период скончались 14 725 человек, выздоровели 683 592.

Ранее мы писали, что за последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали 18 тысяч человек.

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