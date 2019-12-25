Ситуация с коронавирусом в Петербурге развивается по оптимистичному прогнозу

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что ситуация с инфекцией в Петербурге развивается по оптимистичному прогнозу. О этом сообщает межведомственная рабочая группа по противодействию распространению пандемии.
В документе говорится, что в Петербурге экспоненциальный рост сменяется линейным. Специалисты отметили, что с 20 марта по 12 апреля скорость прироста больных коронавирусом соответствовала более благоприятному сценарию. Так, удвоение количества выявленных случаев COVID-19 наблюдается лишь каждые 10 дней.
Напомним, что при этом в Северной столице меры ограничения из-за пандемии коронавируса продлены до 31 мая.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ребёнок с иммунодефицитом заболел коронавирусом.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все