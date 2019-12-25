Ситуация с коронавирусом в Петербурге развивается по оптимистичному прогнозу

Межведомственная рабочая группа по противодействию распространению коронавируса опубликовала отчет по ситуации с коронавирусом за апрель.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что ситуация с инфекцией в Петербурге развивается по оптимистичному прогнозу. О этом сообщает межведомственная рабочая группа по противодействию распространению пандемии.

В документе говорится, что в Петербурге экспоненциальный рост сменяется линейным. Специалисты отметили, что с 20 марта по 12 апреля скорость прироста больных коронавирусом соответствовала более благоприятному сценарию. Так, удвоение количества выявленных случаев COVID-19 наблюдается лишь каждые 10 дней.

Напомним, что при этом в Северной столице меры ограничения из-за пандемии коронавируса продлены до 31 мая.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге ребёнок с иммунодефицитом заболел коронавирусом.

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