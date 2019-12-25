В Петербурге ребёнок с иммунодефицитом заболел коронавирусом

Мальчик находится под постоянным наблюдением врачей и получает всё необходимое для выздоровления.

Во вторник, 12 мая, стало известно о том, что в Петербурге лечат мальчика с иммунодефицитом и коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СПбГПМУ.

Известно, что заболевшему коронавирусом ребенку 11 лет. У мальчика врождённый иммунодефицит и бронхиальная астма. Отмечается, что юный петербуржец находится под присмотром медиков и получает всё необходимое для выздоровления.

По словам медиков, болезнь у ребенка протекает легко.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге еще три человека скончались от коронавируса.

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