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В Петербурге сыроман совершил налёт на продуктовый магазин
Сегодня, 17:37
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге сыроман совершил налёт на продуктовый магазин

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Пытался украсть из гипермаркета сыр на 26 тысяч рублей

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге сыроман совершил налёт на продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба УВО по городу и области. 

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Выборгском шоссе. По данным ведомства, воришка набил свой рюкзак различными сортами сыра, а после постарался пройти незаметно через кассу, не оплатив товар. Воришка собрал сыра на 26 тысяч рублей.

Однако один из работников вычислил ушлого сыромана и успел нажать на тревожную кнопку. В итоге воришку задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее мы сообщали о том, что трех азартных петербурженок задержали за подпольный игровой зал на Фонтанке.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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