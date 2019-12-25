Пытался украсть из гипермаркета сыр на 26 тысяч рублей

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге сыроман совершил налёт на продуктовый магазин. Об этом сообщает пресс-служба УВО по городу и области.

Инцидент произошел в магазине, расположенном на Выборгском шоссе. По данным ведомства, воришка набил свой рюкзак различными сортами сыра, а после постарался пройти незаметно через кассу, не оплатив товар. Воришка собрал сыра на 26 тысяч рублей.

Однако один из работников вычислил ушлого сыромана и успел нажать на тревожную кнопку. В итоге воришку задержали сотрудники Росгвардии.

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Фото:pixabay