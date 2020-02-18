Трех азартных петербурженок задержали за подпольный игровой зал на Фонтанке

Квартира была заставлена игровыми автоматами.

Вечером 14 февраля в квартире на набережной реки Фонтанки задержали трех предпринимательниц, промышлявших подпольным бизнесом с азартными играми. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Злоумышленницы от 25 до 35 лет оборудовали квартиру в доме №67 по набережной реки Фонтанки под мини-игровой зал, в помещении полиция обнаружила 34 игровых автомата. Возбуждено уголовное дело о незаконном проведении азартных игр, женщины помещены под подписку о невыезде.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге азартный замдиректор "Верного" получил условку за кражу денег из кассы.

Видео: пресс-служба ГУ МВД