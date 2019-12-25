В Петербурге азартный замдиректор "Верного" получил условку за кражу денег из кассы

Воспользовавшись положением, он забрал 85 тысяч рублей.

Суд Петербурга вынес приговор Алексею Лычику, которого обвиняли в краже денег из кассы магазина "Верный". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Выборгского района.

Установлено, что в декабре 2019 года мужчина, занимая должность замдиректора магазина, воспользовался положением и взял из кассы 85 тысяч рублей. Потерпевший раскаялся в содеянном и возместил вред, причиненный работодателю. Он заявил, что в то время страдал от зависимости от азартных игр. По его словам, деньги нужны были ему для того, чтобы сделать ставку в букмекерской компании.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на год условно с испытательным сроком на один год.

Ранее мы писали, что петербуржец запер кассира "Буквоеда" в туалете и ограбил магазин.

Фото: Piter.TV