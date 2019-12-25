Петербуржец запер кассира "Буквоеда" в туалете и выгреб все деньги из сейфа

Добычей злоумышленника стали 40 тысяч рублей.

Полиция Фрунзенского района Петербурга задержала 31-летнего мужчину, которого подозревают в ограблении "Буквоеда" на улице Димитрова. Об этом пишет "Фонтанка".

Согласно материалам дела, 8 февраля подозреваемый наведался в гости к своей 24-летней подруге, работающей кассиром в книжном магазине. Он пришел к девушке во время закрытия магазина, запер ее в туалете, а затем взял ключи от сейфа и выгреб оттуда 40 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали у того же "Буквоеда" 15 февраля и доставили в отдел полиции. Известно, что в 2008 году его судили за разбой и хулиганство в Карелии. Спустя год мужчина вышел по УДО и уехал в Петербург.

Ранее мы писали, что полиция задержала грабителя ювелирного магазина в Сосновом бору.

Фото: Piter.TV