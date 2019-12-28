Полиция задержала грабителя ювелирного магазина в Сосновом бору

Как сообщает прессс-лужба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ещё 1 февраля неизвестный мужчина, угрожая продавцу ювелирного магазина ножом, похитил украшения на общую сумму более одного миллиона рублей и скрылся. Ограбление произошло в Сосновом Бору на Липовом проезде.
7 февраля, в пятницу, около пяти вечера у дома №27 по улице Коллонтай сотрудники полиции задержали преступника. Похищенное имущество частично изъято.
Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ.
Ранее мы сообщили, что злоумышленник похитил ноутбук из администрации муниципального образования в Петербурге.
Фото: Pixabay
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