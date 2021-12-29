В Петербурге штрафы за плохую уборку составили почти 16 млн рублей

За минувшую неделю в Петербурге за некачественную уборку было возбуждено 169 административных дел. Общая сумма штрафов составила 15,9 миллиона рублей.

В период с 17 по 23 января специалисты ГАТИ проверили более 1500 многоквартирных домов. Выяснилось, что в 35% были выявлены нарушения. Об этом 24 января сообщили в пресс-служба ведомства.

Кроме этого, инспекция проверила деятельность 300 управляющих компаний. Так, свыше 70% нарушений пришлось на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.

За минувшую неделю в Петербурге за некачественную уборку было возбуждено 169 административных дел. Общая сумма штрафов составила 15,9 миллиона рублей.

Добавим, что всего с начала января по результатам проверок было возбуждено 357 административных дел. Сумма штрафных санкций составляет 28,5 миллиона рублей.

Ранее ГАТИ выдала разрешение на реставрацию особняка Румянцева. Производственные работы разрешены с 24 января по 14 октября.

Фото: Piter.tv

