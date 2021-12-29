ГАТИ выдала разрешение для реставрации особняка Румянцева

Производственные работы разрешены с 24 января по 14 октября.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку строительных лесов, складирование материалов и оборудования для проведения ремонтно-реставрационных работ на фасадах особняка Румянцева, расположенного на Английской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы предстоит провести компании "Возрождение Петербурга". Производственные работы разрешены с 24 января по 14 октября.

Ранее ГАТИ выдала ордер на работы по подключению фонтана "Рождение Афродиты" в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Работы предстоит выполнить компании "Ялта" по заказу ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга". Производство работ разрешено по 15 мая.

Фото: wikipedia.org