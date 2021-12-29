ГАТИ выдала разрешение для подключения фонтана "Рождение Афродиты" в саду Сан-Галли

Производство работ разрешено по 15 мая.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на работы по подключению фонтана "Рождение Афродиты" в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы предстоит выполнить компании "Ялта" по заказу ГУП "Водоканал Санкт‑Петербурга". Производство работ разрешено по 15 мая.

Фонтан со скульптурной группой представляет момент рождения античной богини любви Афродиты (Венеры в римской мифологии) из морской пены. Фонтан "Рождение Венеры" был создан на заводе Сан-Галли в конце 1870-х или первой половине 1880-х годов по образцу аналогичных фонтанов Франции.

Ранее мы писали, что в Петербурге начнутся работы по реставрации фонтанов на Английском проспекте и улице Щербакова. К 27 января ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выберет подрядчика.

Фото: citywalls.ru