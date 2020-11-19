Фонтаны на Английском проспекте и улице Щербакова восстановят за 43,5 млн рублей

К 27 января ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выберет подрядчика.

В Петербурге начнутся работы по реставрации фонтанов на Английском проспекте и улице Щербакова. Об этом появилась информация на сайте госзакупок.

Заказчиком стал ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". К 27 января организация на конкурсной основе выберет исполнителя проекта. На работы выделят 43,5 млн рублей.

Известно, что фонтаны открыли в Северной столице еще в 2003 году. Один из них приурочили к 300-летию города. Конструкция за несколько лет существования серьезно повредилась - по чаше поползли трещины, поцарапалась мозаика. Второй фонтан не эксплуатируется уже 10 лет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что академия Штиглица и КГА займется восстановлением мозаичного панно на фасаде спортшколы в Центральном районе.

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