В Петербурге школьное питание подорожало на 100%

Губернатор Петербурга подписал постановление с новыми тарифами еще в прошлом году.

Школьное питание в Петербурге выросло в цене. Губернатор Петербурга подписал постановление с новыми тарифами еще в прошлом году. Об этом пишет "Фонтанка".

В прошлом году завтрак для ребенка категорий обходился в 87 рублей 45 копеек, то теперь для старшеклассника он будет стоить 113 рублей 90 копеек, а для старшеклассника из кадетского класса — 166 рублей 10 копеек.

Обед раньше стоил 131 рубль 17 копеек. В этом году обед для школьника младшего возраста подорожал до 145 рублей 30 копеек, старшеклассника — до 170 рублей 80 копеек, старшеклассника кадетского класса — до 249 рублей 10 копеек.

Ранее на Беглова подали в суд из-за блокировки пользователя в "ВКонтакте". Юриста добавили в "черный список" после вопроса о росте цена на детское питание в магазинах.

Фото: Piter.tv

