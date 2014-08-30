На Беглова подали в суд из-за блокировки пользователя в "ВКонтакте"

Юриста добавили в "черный список" после вопроса о росте цена на детское питание в магазинах.

Юрист из Петербурга Ирина Баханович подала в Смольнинский суд иск с губернатору Беглову. Она хочет обязать градоначальника разблокировать ее страницу в "Вконтакте". Текст иска юрист опубликовала в своем телеграм-канале.

Баханович уверена, что добавление ее в "черный список" нарушает ее право на доступ к информации о деятельности госорганов. В "черный список" юрист попала после прямой линии с Бегловым. Пресс-служба Смольного предлагала горожанам писать свои вопросы на странице Беглова "ВКонтакте". Юрист решила спросить о росте цен на детское питание в магазинах.

Уважаемый Губернатор! Скажите пожалуйста, почему детское питание в Санкт-Петербурге (во всех розничных магазинах) подорожало в три раза? Прошу не удалять мое сообщение и не блокировать меня! Жду Ваш ответ!" - написала Баханович.

Спустя некоторое время ее комментарий удалили и добавили в черный список. В иске она добавила, что в подобной ситуации оказались и другие пользователи.

По мнению Баханович, действия администраторов страницы Беглова нарушили Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который гарантирует доступ к официальным информационным ресурсам.

Кроме того, с 1 декабря в России действует норма, согласно которой чиновники обязаны вести свои странички в соцсетях и взаимодействовать с гражданами, добавила Баханович. Она просит суд признать действия Беглова незаконными и обязать разблокировать ее.

Фото: Piter.tv