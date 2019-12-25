В Петербурге школьники стали чаще получать аттестаты после упрощения ОГЭ

Петербург спас тысячи девятиклассников от второй попытки.

В Санкт-Петербурге подвели итоги эксперимента по сдаче двух обязательных предметов на ОГЭ. Количество выпускников, не получивших аттестат, сократилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина на заседании в Госдуме сообщила, что по итогам 2025 года число девятиклассников, не получивших аттестат, снизилось до 574 человек против почти 1,4 тыс. в 2024 году.

По словам Потехиной, более половины выпускников всё же выбрали расширенный вариант и сдавали четыре экзамена. Из общего числа не получивших аттестат 269 человек не были допущены к экзаменам, 305 не справились с ОГЭ, а 213 остались на второй год обучения.

Введение упрощённого формата экзаменов позволило увеличить приём в колледжи по востребованным для городской экономики профессиям на 28,9%. Самыми популярными направлениями стали: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей — 1,1 тыс. человек; повар, кондитер — 1,06 тыс. человек; сварщик ручной и механизированной сварки — 844 человека; оператор-наладчик металлообрабатывающих станков — 680 человек.

Также отмечен рост интереса к специальностям мастера растениеводства — на 80%, контролёра качества в машиностроении — на 69% и монтажника радиоэлектронной аппаратуры — на 61%.

Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ