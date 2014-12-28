Петербургские власти разъяснили ситуацию с обязательным ЕГЭ по истории

Слухи об отмене опровергнуты Смольным.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина заявила в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что слухи об отмене ЕГЭ по обществознанию не соответствуют действительности.

Власти Санкт-Петербурга 25 сентября опровергли сообщения о возможной отмене ЕГЭ по обществознанию. Слухи распространялись в соцсетях и вызвали обеспокоенность родителей выпускников. Потехина пояснила, что решения об отмене экзамена нет. Она отметила, что обсуждения на тему обязательного экзамена по истории действительно ведутся, однако окончательных выводов пока не сделано.

По словам Потехиной, в случае введения изменений школьникам и родителям заранее предоставят время для подготовки. На данный момент порядок проведения экзаменов остается без изменений.

Ранее сообщалось, что выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю.

Фото: Piter.tv