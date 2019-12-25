Выпускники колледжей смогут поступать в вузы без ЕГЭ только по своему профилю

Нововведение вступает в силу с 1 с ентября.

Выпускники российских колледжей с 1 сентября 2025 года смогут поступать в вузы без сдачи ЕГЭ только на схожие специальности. Такие изменения ранее были внесены в закон "Об образовании". Власти уточняют, что если направление учебы в колледже и вузе у студента совпадает, то молодой человек будет возможность поступить в вуз на основе вступительных испытаний. Если нет, то ему потребуется сдать ЕГЭ. Как поясняли авторы проекта, нововведения призваны повысить качество подготовки абитуриентов по стране.

Ранее в отечественном законодательстве не было оговорки о соответствии специальности при поступлении в вуз. Согласно прежней редакции закона, прием любых абитуриентов со средним профессиональным образованием организовывался по результатам вступительных экзаменов. Известно, что их форма и перечень определялись самим вузом. Однако подобный подход, по мнению парламентариев, не обеспечивал качественный состав поступающих в вузы и не мотивировал граждан к выбору одной конкретной специальности, по которой они планируют работать в дальнейшем.

