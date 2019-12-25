В Петербурге школьник получил травму топором на мастер-классе по резьбе

12-летнего мальчика увезли в больницу после несчастного случая на занятии.

Во время мастер-класса по резьбе по дереву в Санкт-Петербурге 12-летний школьник получил травму от удара топором, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета. Инцидент произошел 5 октября на Звенигородской улице, сообщила пресс-служба Педиатрического университета.

По информации медиков, во время занятия подросток получил удар по пальцу от сверстника. Врачи обработали рублено-лоскутную рану дистальной фаланги большого пальца кисти и отпустили пострадавшего на амбулаторное лечение. В тот же день в клинику доставили еще одного ребенка — 7-летнего мальчика из санатория в Сестрорецке. У него диагностировали ушиб первой фаланги кисти после удара мячом. Школьника госпитализировали в хирургическое отделение для наблюдения.

Врачи отмечают, что оба пострадавших получают необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее Piter.TV сообщал, что упавшего в Фонтанку водителя Porsche заключили под стражу на два месяца после гибели пассажирки.

Фото: Piter.TV