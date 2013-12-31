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В Петербурге школы и детсады могут проверить после трагедии в Ульяновске
Сегодня, 18:44
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В Петербурге школы и детсады могут проверить после трагедии в Ульяновске

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Ранее власти Петербурга оперативно организовали проверки после трагедии в Казани.

В Петербурге обсуждается возможность проверок детских садов и школ после трагедии в Ульяновске, которая произошла сегодня днем. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на нескольких источников.

После трагедии в Казани власти Петербурга оперативно отреагировали: почти сразу поступило указание провести комплексную проверку систем безопасности в среднеобразовательных учебных заведениях Петербурга.

Ранее мы сообщали, что под Ульяновском мужчина убил в детском саду нянечку и двух детей. Мужчина смог попасть в помещение через парадную дверь.

Фото: Piter.tv

 
 

Теги: дети, казань, ульяновск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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