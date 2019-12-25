Мужчина смог попасть в помещение через парадную дверь.

Под Ульяновском мужчина убил в детском саду нянечку и двух детей. Соответствующей информацией поделились в социальных сетях представители информационных Telegram-каналов.Известно, то трагедия зафиксирована на территории местного поселка Вешкайма днем 26 апреля. Неизвестный мужчина вошел в помещение через парадную дверь и оттолкнул от себя сотрудницу, которая в тот момент мыла крыльцо.

По предварительным сведениям, мужчина пришел в учреждение с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. Затем он устроил в детском учреждении стрельбу На месте происшествия работают правоохранительные службы. Эксперты устанавливают мотив злоумышленника. Известно, что он погиб из-за выстрела. Пострадавшей от рук преступника также стала Елена Карпова, которую местный житель ранил. В настоящее время установлен владелец оружия. Им вляется 68-летний Александр Дронин. Именно на него зарегистрировано ружье. Устанавливается причастность мужчины к трагедии.

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Фото: соцсети