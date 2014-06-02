В Приднестровье взорвали ретранслировавший российское радио радиоцентр

Никто из сотрудников радиобашни не пострадал.

В непризнанном Приднестровье взорвали ретранслировавший российское радио радиоцентр. Об этом журналистам рассказали представители местных правоохранительных органов. Сотрудники МВД по региону опубликовали в социальных сетях фотографии с места инцидента. При этом отмечается, что никто из сотрудников объекта или местного населения не пострадал из-за действий преступников.

Из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая - полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. пресс-служба МВД Приднестровья

Ранее в МВД непризнанного Приднестровья сообщили прессе, что проверят появившуюся в социальных сетях информацию о якобы произошедшем взрыве, прогремевшем в крупном радиоцентре на территории села Маяк.

Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета.

Фото: МВД Приднестровья

Видео: Telegram / SHOT