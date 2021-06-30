Здание МГБ Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета

Информация об инциденте уточняется.

Здание Министерства государственной безопасности Приднестровья в Тирасполе обстреляли из гранатомета. Соответствующее заявление сделали представители издания "Sputnik Молдова". Инцидент зафиксирован вечером 25 апреля. По данным правоохранительных органов, очевидцы услышали серию взрывов и громкие звуки. В соседних зданиях, находящихся около МГБ оказались выбиты стекла. Временно движение около поврежденной территории было перекрыто представителями закона.

"Sputnik Молдова" уточнил, что на дороге возле министерства был виден предмет, напоминающий отстрелянный тубус от гранатомета. В МВД республики добавили, что согласно предварительной информации, по министерству Приднестровья неизвестные злоумышленники стреляли из РПГ.

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Фото и видео: Telegram / На видео видно, ТСВ Приднестровье