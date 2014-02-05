ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области

Повреждены четыре дома.

ВСУ обстреляли приграничное село Головчино Грайворонского городского округа в Белгородской области, повреждены четыре дома. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, силы противника повредили на территории четыре здания. При этом никто из мирных граждан не пострадал.

Пострадало несколько нежилых построек и четыре дома. Слава богу, что нет пострадавших среди мирного населения. С остальными проблемами справимся. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Вячеслав Гладков также заметил в социальных сетях о том, что в скором времени отправится в села, пострадавшие от обстрелов с украинской стороны. Эта поездка произойдет после заседания оперативного штаба.

Также еще 19 апреля Украина обстреляла село Головчино в Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости