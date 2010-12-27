В Петербурге госпитализировали школьника с химическими ожогами лица

Мальчик прикоснулся к ядовитому растению.

В понедельник, 11 марта, в одной из школ Невского района Петербурга произошло ЧП. Восьмилетний мальчик вернулся с уроков с сильными ожогами лица. По предварительным данным, учащийся получил повреждения кожи после того, как прикоснулся к ядовитому растению. Об этом пишут "Невские Новости".

Пострадавший рассказал, что потрогал лепестки диффенбахии, из которых выделилось немного сока. После этого он поправил челку и случайно вытер руки о лоб. Через некоторое время у мальчика началось сильное головокружение, а лицо стало покрываться красными пятнами и пупырышками. С каждой минутой состояние ребенка только ухудшалось. Дома он рассказал о случившимся маме, которая привезла его в Детскую городскую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова.

Медики осмотрели ребенка и диагностировали у него химические ожоги лица первой степени. Врачи считают, что полученные повреждения стали реакцией организма на выделения диффенбахии. В соке этого растения содержатся игольчато-острые кристаллики оксалата кальция, из-за чего цветок считается ядовитым и токсичным.

Педагогический состав школы принял решение избавиться от всех растений, которые стояли в образовательном учреждении на подоконниках. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV