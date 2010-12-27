  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге госпитализировали школьника с химическими ожогами лица
Сегодня, 12:58
481
Alena_Zinovieva

В Петербурге госпитализировали школьника с химическими ожогами лица

0 0

Мальчик прикоснулся к ядовитому растению.

В понедельник, 11 марта, в одной из школ Невского района Петербурга произошло ЧП. Восьмилетний мальчик вернулся с уроков с сильными ожогами лица. По предварительным данным, учащийся получил повреждения кожи после того, как прикоснулся к ядовитому растению. Об этом пишут "Невские Новости".

Пострадавший рассказал, что потрогал лепестки диффенбахии, из которых выделилось немного сока. После этого он поправил челку и случайно вытер руки о лоб. Через некоторое время у мальчика началось сильное головокружение, а лицо стало покрываться красными пятнами и пупырышками. С каждой минутой состояние ребенка только ухудшалось. Дома он рассказал о случившимся маме, которая привезла его в Детскую городскую больницу №5 имени Н.Ф. Филатова.

Медики осмотрели ребенка и диагностировали у него химические ожоги лица первой степени. Врачи считают, что полученные повреждения стали реакцией организма на выделения диффенбахии. В соке этого растения содержатся игольчато-острые кристаллики оксалата кальция, из-за чего цветок считается ядовитым и токсичным.

Педагогический состав школы принял решение избавиться от всех растений, которые стояли в образовательном учреждении на подоконниках. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что четырехлетний мальчик отравился неизвестной жидкостью в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: диффенбахия, химические ожоги, ядовитое растение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Оставить комментарий