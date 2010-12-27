Четырехлетний мальчик отравился неизвестной жидкостью в Петербурге

Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В понедельник, 11 марта, около 16 часов в детскую городскую больницу №2 привезли четырехлетнего мальчика. У ребенка диагностировали отравление неизвестным веществом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам матери, мальчик выпил неизвестную жидкость, которую нашел в машине отчима-таксиста. По всей видимости, бутылку забыл кто-то из пассажиров. Спустя время ребенок почувствовал недомогание. Госпитализировали его уже в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что петербуржец попал в реанимацию после отравления "но-шпой".

Фото: Piter.TV